Schottergärten sollen sich in Haßloch in grüne Oasen verwandeln. Dazu bietet die Verwaltung ein Förderprogramm an, bei dem es Zuschüsse für eine Entsiegelung gibt.

Bislang seien 13 Anträge bei der Gemeinde eingegangen, die auch alle eine Förderzusage erhalten hätten, teilte Pressesprecher Marcel Roßmann auf Anfrage mit. Bei sechs Anträgen gehe es um die Entsiegelung von Flächen. Bei den weiteren genehmigten Anträgen handle es sich um sieben Maßnahmen zur Dachbegrünung. Anträge auf Förderung einer Fassadenbegrünung habe es bisher noch nicht gegeben. Alle 13 Maßnahmen seien inzwischen umgesetzt, und die Gemeinde habe die Zuschüsse ausgezahlt – bisher rund 6200 Euro. Aktuell lägen im Umweltbüro zwei Anfragen für eine Entsiegelung vor, Anträge seien aber noch nicht erfolgt.

Förderanträge können auch im Haushaltsjahr 2023/24 gestellt werden. Ansprechpartnerin ist die Umweltbeauftragte Dörte Reith, 06324-935-330, doerte.reith@hassloch.de). Die Anträge sind auch über www.hassloch.de abrufbar.

Verbot nur in neuen Bebauungsplänen

Inden neuen Bebauungsplänen soll die Unzulässigkeit von Schotter- und Kiesgärten zum Standard werden. Im seit Ende 2021 rechtskräftigen Bebauungsplan „Äußerer Herrenweg“ seien Stein- oder Kiesgärten unzulässig. Da die Erschließung des Baugebiets aber noch ausstehe und der Bereich noch nicht bebaut sei, so Roßmann, sei diese Gestaltungsvorschrift optisch noch nicht sichtbar. Im Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans „Zwischen Lachener Weg und Sägmühlweg“ sei ebenfalls eine Regelung vorgesehen, allerdings sei dieser Plan noch nicht rechtskräftig.

In bestehenden Plänen greife diese Regelung nicht. Durch eine Gestaltungssatzung würde es sich umsetzen lassen, die es in Haßloch aber nicht gebe. Auch hätten in diesem Fall bestehende Flächen Bestandsschutz. Daher arbeite man mit der Förderrichtlinie, um Anreize für ein freiwilliges Umdenken zu schaffen.