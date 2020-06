Weil sich viele Bürger beschwert hatten, wurde auch am Mittwoch der Schulweg an der Schöntal-Schule von der Polizei überwacht. Genau gesagt, wurde der fließende Verkehr in der Sauterstraße kontrolliert, und zwar von 7.05 bis 8.10 Uhr. Laut Polizei wurden 23 Tempoverstöße geahndet: 19 kostenpflichtige Verwarnungen und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 55 km/h bei Tempo 30 gemessen, weshalb ihn nun ein einmonatiges Fahrverbot erwartet. Bereits am Montag waren binnen einer Stunde 19 Verstöße festgestellt und geahndet worden.