Eingeschleppte Pflanzen rupften 30 Helfer am Samstagmorgen an Bachläufen in der Verbandsgemeinde Maikammer mit den Wurzeln aus. Besonders hartnäckig zeigte sich der Knöterich. Der hat nämlich eine besondere Strategie, sich zu verbreiten.

Es ist schon sehr warm, als sich drei Gruppen aus rund 30 Helfern am Samstagmorgen am Maikammerer Ortsausgang in Richtung Diedesfeld, in Kirrweiler und in St. Martin zum Arbeitseinsatz treffen. Trotz