Das Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift beteiligt sich an der Kampagne „Aufstehen für Menschenwürde und Demokratie“ im Vorfeld der Landtagswahl am 22. März. Oberin Birgit Käser und Seelsorger Peter Nikolaus haben das Banner am Hetzelstift angebracht. Die Wahl sei „ein ganz wesentliches Ereignis für die Gestaltung der Zukunft unserer Demokratie und unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts“, heißt es zur Kampagne, die unter anderem vom Bistum Speyer und der Evangelischen Kirche der Pfalz initiiert worden ist. Die Marienhaus-Gruppe als Trägerin des Hetzelstifts ist ein kirchliches Gesundheitsunternehmen. Mit der Plakataktion wolle man zeigen: „Wir stehen ein für eine freie, demokratische und offene Gesellschaft. Wir ermutigen alle Menschen in unserem Land, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, und wir werben nachdrücklich dafür, ihre Stimme demokratischen Parteien zu geben. Zugleich machen wir deutlich, welche Werte uns leiten.“