Mit einem Gastauftritt in der katholischen Pfarrkirche Kreuz-erhöhung in Kirrweiler startet das „Speyerer Kammerorchester“, ein 2015 gegründetes Liebhaberensemble mit derzeit rund 20 aktiven Musikern, am Samstag, 24. Februar, um 18 Uhr ins Konzertjahr. Unter der Leitung seines ursprünglich aus Meckenheim stammenden Dirigenten Matthias Metzger, hauptberuflich Violinist und Konzertmeister der „Philharmonie Merck“ in Darmstadt und in der (Kur-) Pfalz auch gut bekannt als Taktgeber des „Neuenheimer Kammerorchesters“, präsentiert es ein „Dänische Melodien“ betiteltes Programm, das ausschließlich Werke dreier spätromantischer Komponisten aus dem „Land zwischen den Meeren“ bietet: die Novelletten No. 1 op. 53 von Niels Wilhelm Gade, dem wohl Bekanntesten der drei, sowie von Carl Busch die Elegie op. 30 und von Asger Hamerik die Sinfonie No. 6 G-Dur mit dem Beinamen „Symphonie spirituelle“. Beide waren Schüler Gades. Der Eintritt ist frei. Das gleiche Programm präsentiert das Orchester einen Tag später auch vor heimischem Publikum in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer.