Ostern, Pfingsten, (Fast-) Advent – an diesem Dreiklang hält das „Kurpfälzische Kammerorchester“ aus Mannheim auch in diesem Jahr bei seinen „Hambacher Schlosskonzerten“ fest. Zum Auftakt der Reihe am Ostermontag, 1. April, ab 17 Uhr, präsentiert das Ensemble unter Leitung seines Konzertmeisters Julien Szulman im Schlossfestsaal ein zur Hälfte klassisch-wienerisches, zur anderen böhmisches Programm. Solistin bei Joseph Haydns Cellokonzert Nr. 1 C-Dur Hob. VIIb:1 ist die junge österreichische Cellistin Marilies Guschlbauer. Außerdem stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (Divertimento F-Dur KV 138), Josef Suk (Meditation über den altböhmischen Choral St. Wenzeslaus op. 35a) und Antonín Dvorák (Streicherserenade E-Dur op. 22). Karten (28/20 Euro) unter 0621 14554 oder über www.reservix.de. Die beiden anderen Schlosskonzerte des Jahres sind auf Pfingstmontag, 20. Mai, 17 Uhr, sowie Sonntag, 24. November, 11 Uhr, terminiert.