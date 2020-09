Nach über sechsmonatiger Live-Konzertabstinenz meldet sich der Haßlocher Kammermusikverein „Ars Sonandi“ am Sonntag, 27. September, um 18.30 Uhr in der Haßlocher Christuskirche mit einer musikalischen Rarität zurück: Zu hören ist ein Streichtrio-Konzert in der seltenen Besetzung mit zwei Violinen und Viola. Die Akteure sind in Haßloch gute alte Bekannte: Andrei Rosianu, der selbst in Haßloch lebende erste Konzertmeister des Mannheimer Nationaltheaterorchesters, hat in der Corona-Zeit gemeinsam mit seinen beiden Kolleginnen Susanne und Stephanie Phieler, mit denen er schon seit über zehn Jahren in verschiedenen kammermusikalischen Formationen wie den „Mannheimer Solisten“ und dem „Lupot Quartett“ zusammenwirkt, dieses spezielle Trio gegründet, um einige unverdient in Vergessenheit geratene Perlen der Streichtrio-Literatur einem größeren Publikum zu präsentieren. Beim ersten Auftritt jetzt stehen Streichtrios und Terzette aus Klassik und Romantik von Giuseppe Cambini (1746-1825), Alessandro Rolla (1757-1841) und Antonin Dvorák (1841-1904) auf dem Programm. In der Kirche stehen unter Corona-Bedingungen rund 100 Plätze zur Verfügung. Karten (15 Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei) unter 06324/2569, arssonandi@gmail.com oder an der Abendkasse.