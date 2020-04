Die barocke Marienkapelle in Kirrweiler muss in diesem Jahr ohne kammermusikalische Klänge auskommen. Weil drei der vier Jahreskonzerte noch vor der Sommerpause angestanden hätten, also von den Einschränkungen der Corona-Bekämpfungsverordnung betroffen wären, habe man sich schweren Herzens entschlossen, die „Kirrweilerer Kammerkonzerte“ in diesem Jahr ganz abzusagen, erklärt der Vorsitzende des Trägervereins, Norbert Gamm.

„Mit nur noch einem Konzert im September wäre es ja auch keine Reihe mehr“, gibt er zu bedenken. Und auch im Herbst dürften seiner Einschätzung nach Konzerte noch nicht ohne Abstandsregelung wieder möglich sein. Die sei aber in der kleinen Kapelle am Kirrweilerer Friedhof unmöglich einzuhalten. Es sei allerdings gelungen, das für dieses Jahr geplante Programm komplett ins kommende zu übertragen. Alle Künstlerinnen und Künstlern hätten bereits zugesagt.

Das erste Konzerte der grundsätzlich auf die warme Jahreszeit beschränkten Reihe hätte am 9. Mai angestanden.

Als kleinen Trost im konzertfreien Sommer hat der Verein zwei Ausschnitte aus dem Kirrweilerer Konzert des Ardinghello-Ensembles vom 1. Juni 2019 auf seine Homepage www.kammerkonzerte-ev.de gestellt.