Beim letzten Kirrweilerer Kammerkonzert des Jahres am Sonntag, 3. Oktober, um 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Kreuzerhöhung gibt es krankheitsbedingt kurzfristig eine personelle Veränderung, die sich auch aufs Programm auswirkt. Weil Markus Kroell (Viola da Gamba) ausfällt, präsentieren die Karlsruher Barockgeigerin Myriam Schwalbé und der Neustadter Cembalist Koos van de Linde nun zu zweit ein Konzert mit italienischen Violinsonaten des 17. Jahrhunderts und entführen damit unter dem Titel „Una Serata veneziana“ in jene musikhistorisch überaus spannende Zeit, in der die Violine ihre bis heute bewahrte Sonderstellung unter den Musikinstrumenten gewann, nachdem zuvor die Instrumente der Gambenfamilie die Musik für Streicher dominierten. Unter den unzähligen Sonaten, deren Virtuosität und Ausdrucksstärke auch heute noch faszinieren, ragen jene venezianischer Komponisten wie Dario Castello, Giovanni Paolo Cima oder Marco Uccellini heraus, von denen bei diesem Konzert mehrere erklingen. Der Eintritt ist frei, Reservierung 06321 58273 oder bestellung@kammerkonzerte-ev.de aber empfohlen. Es gilt die 3G-Regel.