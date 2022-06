Am Samstag war der 255. Todestag des Barockmeisters Georg Philipp Telemann. Am Sonntag spielte in Kirrweiler die „Kleinen Cammer-Musik“ Werke von ihm.

Das zweite Kirrweilerer Kammerkonzert in der Marienkapelle konzentrierte sich auf die Kammermusik Georg Philipp Telemanns. Es spielte die „Kleine Cammer-Musik“, die sich auf Kammermusik des Barock spezialisiert hat. Norbert Gamm, künstlerischer Leiter der Kammerkonzerte, spielt die Blockflöte, Bernhard Spranger, Cellist aus Bruchsal, Barock-Cello, Matthew Gardner, Musikwissenschaftler an der Universität Tübingen, spielt das Cembalo. Der Frankfurter Barock-Oboist Shogo Fujii ergänzte für dieses Konzert das Ensemble.Georg Philipp Telemann starb am 25. Juni 1767, also vor 255 Jahren, in Hamburg. Er war außerordentlich produktiv bis ins hohe Alter, und er wurde für die damalige Zeit mit 86 Jahren sehr alt. 3600 Werke sind von ihm überliefert, und sie umfassen alle Musikgattungen, darunter auch reichlich Kammermusik. Der gebürtige Magdeburger übernahm nach einigen kurzzeitigen Anstellungen 1712 das Amt des Städtischen Musikdirektors in Frankfurt, zusammen mit den Ämtern als Kapellmeister an zwei Kirchen, 1721 wechselte er als Musikdirektor nach Hamburg und übernahm damit eines der renommiertesten – und entsprechend gut bezahlten musikalischen Ämter Deutschlands.

Später kam noch die Leitung der Oper hinzu. Unter seiner Leitung entfaltete sich in Hamburg ein reiches und vielfältiges Musikleben auf allen Ebenen. Kein Problem also für die „Kleine Cammer-Music“, ein abwechslungsreiches Konzert mit sechs Sonaten von Telemann zusammen zu stellen. Vier der Stücke waren Triosonaten, gekennzeichnet durch zwei gleichberechtigte Melodiestimmen über dem Generalbass. Die Melodiestimmen hatten hier Blockflöte und Barockoboe übernommen, die einen beständigen Dialog miteinander führten. Mal begann die Flöte das Spiel, und die Oboe fiel ein, griff die Melodie zeitversetzt auf und fügte Variationen hinzu, mal gab umgekehrt zunächst die Oboe die Melodie an, die mit kleiner Verzögerung die Flöte aufgriff und variierte.

Musikalisches Gespräch

Es klang wie eine Art von musikalischem Gespräch. Darunter lag die Basslinie, die gemeinsam von Barockcello und Cembalo bestimmt wurde.

Die Triosonaten F-Dur, c-moll, a-moll und F-Dur zeichneten so abwechslungsreiche Stimmungsgemälde. Eine Sonate in D-Dur, veröffentlicht 1728/29 im Selbstverlag in Hamburg, gab dem Cello eine Solostimme über der Basslinie des Cembalos, und die Sonate in d-moll stellte die Blockflöte Norbert Gamms in heraus mit schwindelerregend schnellen Verzierungen im letzten Satz. Das Stück stammte, ebenso wie eine der Triosonaten, aus einem Sammelwerk von 1739 „Essercizii musici“, das Telemann im Selbstverlag herausgebracht hatte.

Der Titel des Konzerts „Welch eine kräftge Lust, welch rührendes Vergnügen“ stammt nicht von Telemann, sondern aus einem Gedicht von seinem Freund, dem Hamburger Ratsherrn und Dichter Barthold Hinrich Brockes, von dem Norbert Gamm einen Ausschnitt über die Musik vortrug, die „durchs Gehör die Seele lieblich labe“.