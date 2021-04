Der Löschzug Süd der Neustadter Feuerwehr ist am Mittwoch um 19 Uhr zu einem Brand auf die Hambacher Höhe ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte der Kamin eines Wohnhauses in der Rietburgstraße. Auch der zuständige Schornsteinfeger wurde verständigt. Unter Atemschutz räumten die Einsatzkräfte am Revisionsschacht im Keller die Ablagerungen heraus und kontrollierten mit einer Wärmebildkamera den Kaminverlauf. Mit Hilfe eines Hubrettungsfahrzeuges reinigte der Schornsteinfeger den Kamin vom Dach aus und überprüft den Kamin im Nachgang auf Schäden. Die Feuerwehr war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.