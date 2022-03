An einem zweistöckigen Wohnhaus in Mußbach ist es am Freitagabend zu einem Kaminbrand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte gegen 18.30 Uhr in der Straße Am Stentenwehr schlugen bereits Flammen aus dem Kamin. Während Wehrleute sich mit Strahlrohren vor und hinter dem Wohnhaus positionierten, kontrollierten ihre Kameraden die Etagen. Weitere Einsatzkräfte kehrten von oben den Kamin durch. Über das Revisionstürchen im Keller kontrollierte der hinzugerufene Schornsteinfeger den Einsatz. Nach mehrfachem Kehren war der Schornstein wieder frei. Zu einem größeren Schaden kam es nicht. Nachdem das Haus belüftet worden war, rückte die Feuerwehr wieder ab. Während des Einsatzes war die Straße gesperrt.