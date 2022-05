Verletzt hat sich laut Polizeibericht ein 23 Jahre alter Radfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, der am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Kalmithöhenstraße stürzte. Der Mann war bergab in Richtung Maikammer unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Bei dem Sturz zog er sich Schürfwunden zu und klagte über Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.