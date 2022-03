Die Brunnen in Deidesheim werden jetzt nach und nach wieder angestellt. Am Geißbockbrunnen muss allerdings zuvor noch ein Steuerungselement ausgetauscht werden. Am Friedhof fließe das Wasser bereits wieder, nun folgten die Brunnen, sagte Deidesheims Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU). Der Kaisergartenbrunnen, der seit 2019 an mehreren Stellen undicht ist, bleibe jedoch weiter außer Betrieb. Eine erste Schätzung habe für die Reparatur Kosten in Höhe von 50.000 bis 70.000 Euro ergeben, so Dörr. Das sehe er als zu teuer an. Nun werde geprüft, ob es nicht günstigere Lösungen gibt. „Das ist im Werden“, so Dörr.