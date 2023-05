Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Mehr Raum für Menschen in der Stadt“: Darauf sollte am Samstag in Neustadt beim bundesweiten Aktionstag „PARKing Day“ hingewiesen werden. Dazu hatte die Klimaaktion Neustadt an verschiedenen Orten Parkplätze umgestaltet und zum Gespräch eingeladen.

Ecke Schütt und Hauptstraße stauen sich die Autos. Ein großer Geländewagen versucht, in eine viel zu kleine Lücke einzuparken – erfolglos. Die Kolonne