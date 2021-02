Wegen einer Kaffeemaschine ist die Feuerwehr am Sonntag um kurz vor 6 Uhr zu einer Seniorenresidenz in Lachen-Speyerdorf ausgerückt. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Als die Wehrleute vor Ort eintrafen, wurden sie bereits von einem Mitarbeiter erwartet. Dieser teilte mit, dass es sich um einen Fehlalarm handele, ausgelöst durch einen Rauchmelder in der Küche. Ursache dafür war der Wasserdampf einer Kaffeemaschine. Die Einsatzkräfte zogen wieder ab, die mitalarmierten Wehrleute aus der Innenstadt brachen ihre Einsatzfahrt ebenfalls ab.