Die Arbeiten sind in vollem Gange: Die Neustadter Kaffeerösterei Blank Roast zieht in ihr neues Gebäude in der Louis-Escande-Straße. Im Juni soll die Neueröffnung sein.

Hier ein Trichter, dort ein Rohr – in der alten Kaffeerösterei wird beim Besuch der RHEINPFALZ gerade die Röstmaschine abgebaut. Es wirkt ein bisschen wie moderne Kunst. So oder so ähnlich könnte auch eine der Ausstellungen aussehen, die in Zukunft im neuen dreigeschossigen Gebäude der Rösterei zwischen dem Cineplex-Kino und dem Decathlon-Sportartikelmarkt zu sehen sein sollen. „Es wurde extra eine Ausstellungsebene geschaffen, damit Exponate präsentiert werden können“, berichtet Holger Blank, Inhaber von Blank Roast.

Die Rösterei wolle vor allem regionalen Künstlern eine Plattform geben – zu allen Themen, die mit dem Motto „Kaffee ist unsere Leidenschaft“ zu tun haben. Den Beginn wird unter anderem eine Ausstellung zum Kultursommer Rheinland-Pfalz machen, in der auch Werke der Neustadter Künstlerin Dorothee Aschoff zu sehen sein werden.

Blank erhält für sein neues Vorhaben auch eine Förderung des Landes Rheinland-Pfalz: „Wir werden vom Land gefördert, weil wir eine sehr touristisch ausgerichtete Gastronomie haben“, sagt Blank. Davon zeugten neue regionale Gerichte und auch neue Angebote auf kultureller Ebene. Die Förderung laufe bereits.

Gleiches gilt für den Umzug: „Maschinen raus, Einrichtung raus“, beschreibt Blank kurz und knapp den aktuellen Stand. Die Röstmaschine wird von dem auf solche Maschinen spezialisierten Unternehmen Klaßen & Lühl an ihre neue Wirkungsstätte gebracht. Dort wird sie nicht alleine stehen. „Wir haben eine neue Röstmaschine, die autark läuft“, berichtet Holger Blank.

Juristischer Streit um Neubau-Pläne

Der Weg zum Umzug war für seinen Betrieb kein einfacher. Dem Neubau voraus ging ein juristischer Streit mit dem Kinobetreiber Cineplex, der das Bauvorhaben vor allem wegen den Themen Geruchsbelästigung und Verkehrszunahme verhindern wollte (wir berichteten). Nun sorgten viele Helfer, auch aus der Logistikbranche, dafür, dass der Umzug in zwei bis drei Wochen über die Bühne geht, erläutert Blank. Parallel werde am neuen Firmensitz noch am Hof und an den Parkplätzen gearbeitet. Auch Busparkplätze werde es geben, kündigt der Chef an. Im Rahmen der Erlebnisgastronomie seien auch Kaffeefahrten geplant.

Nach Schließung der alten Rösterei in der Mußbacher Landstraße Mitte oder Ende Mai müssen sich Stammkunden aber zunächst einen anderen Ort suchen, um ihrer Kaffeeleidenschaft nachzugehen. Denn einen genauen Termin für die Neueröffnung gibt es noch nicht. Blank geht von Ende Juni aus. Bis dahin wolle er sich zusammen mit seinem Team in einer Art Camp auf die Gäste und die Abläufe im neuen Domizil vorbereiten.