Heimlich, still und leise hat sich das Café Mandelring in Haardt in den vergangenen Jahren zu einem vielseitigen Neustadter Kulturort entwickelt. Jetzt im zweiten Halbjahr legen die „Hobby-Gastronomen“ Anke Maxein und Thomas Fischer eine besonders enge Taktung mit den Veranstaltungen in ihrem historischen Tanzsaal hin. Der drängt sich mit seiner tollen Atmosphäre für eine spezielle Musikform geradezu auf.

Kleinere kulturelle Veranstaltungen hin und wieder hat es im Café Mandelring von Anfang an gegeben – auch schon am ersten Standort im Mandelring 135. Dort hatten Anke Maxein