In Neustadt ist am Sonntag nicht nur die Wahlkabine angesagt.

Am Tag der Bundestagswahl viele Male eine Kabine betreten zu dürfen, ist eigentlich unmöglich. In Neustadt hingegen ist das am morgigen Sonntag überhaupt kein Problem – dem verkaufsoffenen Sonntag