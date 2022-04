Die Stadtwerke Neustadt verlegen in Kooperation mit der Pfalzwerke AG 20.000-Volt-Kabel in Diedesfeld und Hambach. Eigentlich sollten die Tiefbauarbeiten im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen sein. Nun teilen die Stadtwerke mit, dass der letzte Bauabschnitt zwischen der Trafostation Hohe-Loog in der Studerbildstraße und der Trafostation Rittersbergstraße am Ortseingang von Diedesfeld jetzt gestartet ist. Die Bauarbeiten sollen etwa sechs bis acht Wochen dauern. Über die neuen Kabel soll die Versorgungssicherheit aufrechterhalten werden. In einem Teilstück verlegen die Stadtwerke ein Niederspannungskabel, die Stadtverwaltung wiederum ein Beleuchtungskabel. Zeitgleich verlegen die Pfalzwerke auf derselben Strecke Kabel. Der Rad- und Fußgängerverkehr bleibt – unter Einschränkungen – gewährleistet. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist möglich. Die Behinderungen bei Ein- und Ausfahrten werden laut den Stadtwerken auf ein Minimum beschränkt.