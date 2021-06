Ein Kabelbrand in einem Hotel in der Oberst-Barret-Straße hat am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr beschäftigt. Mitarbeiter des Hauses wurden die Brandmeldeanlage auf eine Rauchentwicklung im Keller aufmerksam. Dort stellten die Freiwilligen Feuerwehren Maikammer und St. Martin ein Kabelbrand fest. Alle Hotelgäste befanden sich zu dem Zeitpunkt bereits außerhalb des Hotels. Der Kabelbrand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, es entstand auch kein Objektschaden. Offensichtlich wurde der Kabelbrand durch einen technischen Defekt ausgelöst, so die Polizei. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.