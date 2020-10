Als Frau, die sich am öffentlichen politischen Diskurs beteiligt, bekommt die Kabarettistin und Autorin Sarah Bosetti, bekannt aus „Ladies Night“ in der ARD, der „Anstalt“ im ZDF oder den „Mitternachtsspitzen“ im WDR, fast täglich Hasskommentare im Internet ab. Doch die 36-Jährige hasst nicht zurück, sondern nutzt, was ihr vor die Füße gekotzt wird, als kreatives Rohmaterial und münzt selbst die schlimmsten Kommentare in Liebesgedichte um. Daraus entstanden ein Buch, das im Januar im Rowohlt-Verlag erschien, und ein Kabarettprogramm mit dem schönen Titel „Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!“. Mit diesem gastiert die Bühnenliteratin aus Aachen nun am Freitag, 9. Oktober, 19 Uhr, auch im Hambacher Schloss. Karten (19,50 Euro) unter www.hambacher-schloss.de.