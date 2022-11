Professionelles Kabarett in Lambrecht, das ist sehr selten. Eric Glaßer, der derzeit die Säle des Gemeinschaftshauses gemietet hat, macht es möglich. Am Samstag, 12. November, 20 Uhr, gastiert bei ihm Lars Reichow mit seinem aktuellen Programm „Wunschkonzert – Best of Klaviator“. Reichow ist nicht nur Kabarettist, sondern auch Musiker, Moderator und Comedian. Seit über 30 Jahren ist der Mainzer auf den Kabarett-Bühnen in Deutschland zu sehen und seit langem auch regelmäßiger Gast im Fernsehen, wo er eine Zeitlang im ZDF auch eine eigene Show hatte. Zehn Kleinkunst- und Kabarettpreise hat der mittlerweile 58-Jährige im Lauf der Jahre verliehen bekommen. „Der Klaviator“ war der Titel des Programms, mit dem Reichow vor rund 25 Jahren erstmals auf Deutschland-Tournee ging. „Best of Klaviator“ bietet nun Ausschnitte aus früheren Programmen, aber auch Neues. Karten im Sportheim Lambrecht, Wiesenstraße 32, bei Floristik pur, Hauptstraße 75, unter 07274 3065 oder www.pfalz-festhallen.de.