Mit einem guten, alten Bekannten, der fast schon seit seinen kleinkünstlerischen Anfängen bei „Kabarettissimo“ zu Gast ist, startet die Kabarettreihe im Mußbacher Herrenhof am Samstag, 22. Januar, in die neue Saison: mit Philipp Weber, der an diesem Tag sein Programm „KI: Künstliche Idioten!“ vorstellt.

Weber, Jahrgang 1974, stand erstmals 2008 im Herrenhof auf der Bühne – zusammen mit den Kollegen Claus von Wagner und Mathias Tretter als „Erstes Deutsches Zwangsensemble“. Der Auftritt überzeugte so sehr, dass der gebürtige Odenwälder seitdem regelmäßig eingeladen wird – und auch gerne wiederkommt, obwohl er inzwischen längst zur ersten Garde des deutschen Kabaretts gehört. „KI. Künstliche Idioten!“ ist sein achtes Solo-Programm. Der studierte Biologe und Chemiker versteht sich aber auch als Verbraucherschützer und veröffentlichte auch schon einen Ernährungsratgeber.

In seinen neuesten Programm steht nun der „Homo digitalis“ im Mittelpunkt, jene Mitmenschen also, die nur noch aufs Smartphone glotzen und ihre Seele an Alexa verkaufen. Der Kabarettist hinterfragt die Sinnhaftigkeit der vielen modernen Helferlein, die dem Nutzer zwar einen Gewinn an Zeit verschaffen, die er dann aber nicht sinnvoll einzusetzen weiß. Trotz allen Fortschritts könne der Mensch zudem noch immer nicht in einer Zeitmaschine reisen, das Bier downloaden oder sauberer Fusionsenergie produzieren, beklagt Weber.

Termin

Philipp Weber kommt am Samstag, 22. Januar, um 20 Uhr in den Herrenhof – und für das Gastspiel gibt es sogar noch Karten (25 Euro) über eintrittskarten@kabarettissimo.de. Es gilt 2G plus.