Der Ballsaal im Casino in Deidesheim hat eine lange Tradition. Nach Jahren des Leerstandes hat die Schauspielerin Tanja Götemann mit dem Start der Reihe „Kultur im Casino“ in dem im Jahr 1886 errichteten Saal nun am Donnerstag ein neues Kapitel aufgeschlagen. Sie hatte dazu zwei Freundinnen aus Wiesbaden eingeladen, die Amüsantes rund um das große Thema Wein zu erzählen wussten.

Allein der Titel sorgte schon im Vorfeld für Neugierde. „Da hab ich mich ja umsonst besoffen“, hieß es bei der Kultur-Premiere