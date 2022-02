„Mit Abstand das Beste“ ist der Titel des Solo-Programms von Thomas Reis, der am Samstag, 19. Februar, ab 20 Uhr zu Gast bei Kabarettissimo im Mußbacher Herrenhof ist.

Das Lachen in Zeiten von Corona hat seine eigenen Gesetze. Daher spielt Thomas Reis ab sofort ein fast ganz neues Programm: „Mit Abstand das Beste“, eine humoristische Riesen-Packung mit vielen aktuellen, vulnerablen und infektiösen Texten, gespickt mit komischen Klassikern seines satirischen Schaffens. Mit diesem schillernd scharfsinnigen Kabarett-Programm voll leichtfüßiger Bissigkeit schafft Reis ein ganz neues „Wirus-Gefühl“.

Wir lachen uns tot, denn Lachen ist die beste Medizin. Das ist ein Dilemma. Genau wie das uns alle beherrschende Thema. Könnt Ihr’s noch hören? Nein. Interessiert Euch für was anderes? Nein. Das ist das zweite Dilemma. Thomas Reis will sein Publikum aus diesem Dilemma führen. Wie? Wo Wahn zu Sinn wird, wird Humor zur Pflicht! Mögen die hygienischen Rahmenbedingungen noch so kulturfeindlich und spaßbremsend sein, für die Nähe zum Puls der Zeit gilt keine Kontaktbeschränkung. Und Thomas Reis ist immer ganz nah dran, „es gelingt ihm stets, sein Kabarett so frisch zu halten wie Kopfsalat aus der 3-Sterne- Küche“ , heißt es auf WDR 5.

„Mit Abstand das Beste“ ist es, den Humor nicht zu verlieren, und dafür ist Kabarett à la Thomas Reis sicher mit Abstand das Beste. Auch wenn das mit dem Abstand nicht so leicht ist für den eher als distanzlos bekannten „Kult-Kabarettisten ohne Obergrenze für schwarzen Humor“ (SWR 3), der sich vor Nähe nie gefürchtet und deshalb schon oft die Zunge verbrannt hat. Im Frühjahr 2020 wurde er mit dem Ehrenpreis des Kleinkunstpreises des Landes Baden-Württemberg für sein (bisheriges) Gesamtwerk ausgezeichnet. Leider konnte davon niemand Kenntnis nehmen, da es sich bei dieser staatstragenden Huldigung um eine Geister-Ehrung handelte. Das war sehr schade für den Künstler, da die Jury schmeichelhafte Worte für seine derzeit arg geschundene Künstlerseele fand: „In puncto Scharfzüngigkeit spielt er in der Champions League. (...) So sieht brillantes Kabarett aus, in dieser Qualität eine absolute Extra-Klasse.“ Es steht in den Sternen, ob die Preisverleihung im Laufe der nächsten Jahrzehnte unter Einbeziehung der Öffentlichkeit nachgeholt wird.

Karten

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Eintritt: 25,- Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, Abendkasse: 30,- Euro, Kartenvorverkauf bei Tabak Weiss in Neustadt, Telefon 06321 2942, Online-Ticket zum Selbstbuchen unter www.kabarettissimo.de, am Veranstaltungstag ab 18 Uhr unter Telefon 06321 963999-18