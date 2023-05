In Höhe der Kreuzung mit der Landesstraße 516 (Abfahrt in Richtung Hambach/Diedesfeld beziehungsweise in Richtung Autobahn) muss die Kreisstraße 9 heute und morgen (16. und 17. Mai) kurzfristig voll gesperrt werden. Darüber hat am Dienstagvormittag die Stadtverwaltung Neustadt informiert. Demnach müssen auf der K9 östlich des Bahnübergangs Leitplanken montiert werden. Der Verkehr wird über die B39 umgeleitet. Aus Sicherheitsgründen war es laut Stadt nicht möglich, eine Baustellenampel aufzustellen.