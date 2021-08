Natur wird ja gern überbewertet. Nein, das meinen wir natürlich nicht ernst. Trotzdem hat sich dieser Frosch in den improvisierten Plastik-Seerosen-Teich im Garten von Sabine und Thomas Walter in Diedesfeld verirrt. Dort scheint er sich wohl zu fühlen. Keine Frage also, dass er bereits in die Familie integriert ist und einen Namen erhielt: Plumpaquatsch. Das Foto ist so liebenswert, dass wir es den anderen Leserinnen und Lesern keinesfalls vorenthalten wollten. „Vielleicht zaubern wir den Lesern damit ein Lächeln ins Gesicht“, wie auch die Walters hoffen. Plumpaquatsch ist wirklich zum Knutschen. Auch wenn dann die Gefahr besteht, dass er sich in einen Prinzen verwandelt ...