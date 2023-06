Die Internationale Schule Neustadt (ISN) bekommt am Freitag Besuch von einer Delegation der Stiftung Bildungspakt Bayern und des bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus. Nach Angaben der ISN will die Stiftung Bildung in Bayern weiterentwickeln. Nach Neustadt kommt die Delegation, da die ISN mit der Lernplattform „Century Tech“ arbeitet. Diese werde von Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert und passe Lerninhalte gezielt an einzelne Nutzer an. „Die Delegation möchte sehen, ob unsere Erfahrungen in Neustadt Schulen in Bayern unterstützen können“, so die ISN.