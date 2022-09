Jubiläum feiern, der Kultur in der Verbandsgemeinde Lambrecht ein Podium bieten und soziales Engagement – diese Ziele verbindet die künstlerische Collage „Die Kinder von Fukushima“, die am Samstag in der früheren Tuchfabrik Gebrüder Haas in Lambrecht zu erleben ist. Veranstalter ist die heute auf dem Terrain beheimatete Firma Jola Spezialschalter in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg.

Die Veranstaltung ist Teil der Feiern zum 50. Jubiläum von Jola Spezialschalter. Unabhängig vom Jubiläum hatte Geschäftsführer Lars Mattil bereits im vergangenen Jahr begonnen, „die kulturelle Wüste in Lambrecht etwas zu beleben“, wie er sich ausdrückt. Im Nordbau der ehemaligen Tuchfabrik finden seitdem in unregelmäßigen Abständen kulturelle Veranstaltungen statt. Die jetzt geplante Benefizveranstaltung zugunsten der Ukraine-Hilfe sprengt aber deutlich den Rahmen. Der Erlös soll dem Verein „Hilfe im Tal“ zugute kommen. der Menschen in der Ukraine, Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch Menschen aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, die in Not geraten sind, unterstützt.

„Erinnerung und Mahnung: Hiroshima, Tschernobyl, Fukushima, Ukraine?“ ist der Untertitel der für 17. September geplanten „künstlerischen Collage menschlichen Lebens und Leidens“. Es soll auf das Schicksal der Menschen aufmerksam gemacht werden, die von den Atombombenabwürfen im August 1945 in Hiroshima und Nagasaki, den Unfällen in den Atomkraftwerken Tschernobyl im Jahr 1986 und Fukushima im Jahr 2011 betroffen waren. Und es soll auf die Gefahr eines atomaren Unglücks in der Ukraine hingewiesen werden – durch den Krieg, den Russland vom Zaun gebrochen hat.

Dargeboten wird der bunte Mix aus japanischen Kunstliedern, Gedichten, Zeitzeugen-Stimmen, Skulpturen und Videoinstallation überwiegend von Künstlern aus Japan mit Kunstformen aus Japan, dem Land, das gleich zweimal von Atomkatastrophen betroffen war. Das Konzept der „künstlerischen Collage menschlichen Lebens und Leidens“ hat Wolfram Blank, Leiter einer privaten Musikschule in Mannheim, entwickelt. Blank wird auch mitwirken und Äußerungen von Zeitzeugen des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki rezitieren. Die japanischen Kunstlieder werden die Sopranistinnen Rie Mattil, Ehefrau von Lars Mattil, und Kei Suzuki singen, begleitet von Genya Kai am Klavier. Rie Mattil, die in Neustadt als Musikpädagogin arbeitet, ist bereits in der Vergangenheit wiederholt als Kunstliedinterpretin in Erscheinung getreten. Fumiko Nishino-Friedewald wird Haikus, japanische Kurzgedichte mit einer streng festgelegter Silbenverteilung, von Yasuhiku Shigemoto vortragen. Gezeigt werden zudem Skulpturen und Videoinstallationen des Grünstadters Johannes Peter, die atomare Katastrophen zum Thema haben. Alle Künstler verzichten auf eine Gage.

Termin

Die Veranstaltung „Die Kinder von Fukushima“ findet am Samstag, 17. September, 19 Uhr, im Nordturm der ehemaligen Tuchfabrik Gebrüder Haas, Klostergartenstraße 11, in Lambrecht statt. Der Eintritt ist frei. Es wird jedoch um Spenden für den Verein „Hilfe im Tal“ gebeten.