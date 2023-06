Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Farben Gelb und Blau wecken bei jedem, der derzeit auch nur ab und zu Nachrichten im Fernsehen schaut, Assoziationen zum Krieg in der Ukraine. Die Neustadter Künstlerin Dorothée Aschoff greift dies jetzt in einer Ausstellung in der Villa Böhm auf, in der es nach ihren Worten vor allem darum gehe, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen.

„Ich wollte vom Krieg in der Ukraine erzählen, aber nicht dass die Leute die Flucht ergreifen“, erklärt die Malerin, Zeichnerin und Bildhauerin. Deshalb entschied sie sich bei