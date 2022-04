Im Kontext der aktuellen Ausstellung von Wolfgang Friedrich in der Villa Böhm wurde es bereits erwähnt: Der Kunstverein Neustadt unterstützt mittels einer Verkaufsaktion ukrainische Kolleginnen und Kollegen. Insgesamt 15 künstlerisch tätige Mitglieder des Vereins bieten dabei eigene Werke an, deren Erlös über verlässliche ukrainische Kontakte an künstlerische Einrichtungen und Organisationen in dem überfallenen Land überwiesen werden soll.

Während Friedrich sein Gemälde in der Villa Böhm präsentiert, stellen die meisten anderen Teilnehmer ihre Werke in Neustadter Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt aus: Tine Duffing im Schuhgeschäft Lederle, der „Schuhschachtel“ und bei Intersport, Waltraud Dolich in der Boutique „Mein Lieblingsstück“, Sylvia Eckert im Unverpacktladen in der Hauptstraße, Renate Federkiel bei „La Laine“, Wolfgang Glass im Uhren- und Schmuckgeschäft „Artefact“ in der Kellereistraße, Heribert Hansen und Harald Jeschke bei „Art Unlimited“ an der Hetzelgalerie, Petra Hübel im Modegeschäft Raneri, Gerhard Lämmlin im noch nicht bezogenen Ladengeschäft der Firma Köllisch in der Oberen Hauptstraße, Manfred Plathe bei Männermode Stahler, Bernd Satzenhofer in der Neustadter Bücherstube und Jutta Stein im Modegeschäft „Oui“. Hannelore Helm und Birgit Weinerth sind in Landau und Böhl-Iggelheim dabei. Weitere Infos unter www.kunstverein-nw.de.