Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen – eine solche mediale (und auch stilistische) Vielfalt wie derzeit war selten in der Villa Böhm. Noch dazu stammt alles von ein und demselben Künstler: Falk Kastell (34) aus Mannheim, im Februar Gewinner des Junge-Kunst-Preises des Neustadter Kunstvereins, für den er sich jetzt mit dieser spektakulären Schau bedankt. Zu sehen ist die allerdings nur noch vier Tage lang: heute und morgen von 15 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Bei der Finissage am 1. November will der Künstler – so die Corona-Auflagen es dann noch zulassen – selbst durch die Schau führen. Der Eintritt ist frei.