Schmoren im eigenen Sud? Das war gestern! Schon seit geraumer Zeit setzt der Neustadter Kunstverein deshalb verstärkt auf Kooperationen in der Region. Jetzt ist der Künstlerbund Speyer in der Villa Böhm zu Gast, und im Gegenzug stellen schon bald Neustadter Künstler in der Domstadt aus.

Diese Ausstellung macht Freude! Wohl niemand, der sich auch nur ein bisschen für Kunst interessiert, wird die fünf großzügigen Räume im Obergeschoss der Villa Böhm gleichgültig