Vor der Wahl: In Forst hat sich niemand gefunden, der bereit ist, die Nachfolge des bisherigen Ortsbürgermeisters Bernhard Klein (CDU) anzutreten. Für den Gemeinderat kandidieren drei Listen. Wie sehen deren Spitzenkandidaten der neuen Situation entgegen?

2260 Gemeinden gibt es in Rheinland-Pfalz, laut Landeswahlleitung ist in mindestens 523 davon kein Wahlvorschlag für das Amt des Ortsbürgermeisters eingereicht worden. Bei 15 Gemeinden liegt dem Statistischen Landesamt noch keine Meldung vor. Schon jetzt ist aber klar: Gegenüber 2019 ist die Anzahl der Gemeinden ohne Bewerber für das Bürgermeisteramt gestiegen, von 21 auf 23 Prozent.

In diesen Fällen kann zunächst noch einmal versucht werden, einen Interessenten zu finden. Dieser kann dann vom Gemeinderat gewählt werden. Geht auch das schief, muss die Kreisverwaltung einen „Vertretungsbeauftragten“ einsetzen – etwa den Verbandsbürgermeister oder den Büroleiter.

Eine der 523 Gemeinden ohne Bewerber ist Forst (800 Einwohner), wo Bernhard Klein (CDU) sich nach drei Amtsperioden altersbedingt zurückzieht. Forst hat einen Rat mit zwölf Mitgliedern. Bei der Kommunalwahl 2019 sind diese per Mehrheitswahl gewählt worden, genauso war es auch bei den Wahlen vor 2014. Dabei dürfen die Wähler so viele Namen auf den Stimmzettel schreiben, wie Ratsmitglieder zu wählen sind.

Einstimmig für Wahl mit Listen

Eine Ausnahme von diesem System hatte es 2014 gegeben. Damals standen drei Listen zur Auswahl: Grüne, CDU und FWG. Genau so ist es am 9. Juni. Die Spitzenkandidaten sind Sabine Mosbacher-Düringer (CDU), Thomas Keller (Grüne) und Daniel Hack-Hayes (FWG). Der Rat sei sich einig gewesen, dass Listen dieses Mal die bessere Lösung sind, erklärte Mosbacher-Düringer. Es gebe durch die neuen Baugebiete etliche neue Bürger. „Die kennen teilweise zu wenige Leute, um selbst Namen eintragen zu können“, erklärt sie.

Mosbacher-Düringer geht davon aus, dass die Belastung für die einzelnen Ratsmitglieder künftig ein bisschen größer sein wird. „Wir werden die Aufgaben verteilen müssen“, sagt sie. So müsse sich beispielsweise jemand um die Hallenbelegung kümmern, jemand anders um den Friedhof. Sie habe aber auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass sich innerhalb des Ratsgremiums jemand findet, der bereit ist, den Bürgermeisterjob zu übernehmen. „Wir hätten kein Problem damit, wenn derjenige aus einer anderen Gruppierung oder Partei kommt.“

Als „Herzensprojekte“ der nächsten Jahre nennt die CDU unter anderem die Sanierung der Straße „Im Stift“ inklusive Tempo-Reduzierung, die Modernisierung der Spielplätze im Elster und im Rieslingweg, die Entwicklung des Schulhofs zum Dorfmittelpunkt und die Neugestaltung des Vorplatzes der Trabergerhalle.

Sabine Mosbacher-Düringer sitzt bereits seit 2004 im Gemeinderat. Die kommende Amtsperiode wird ihre fünfte sein.

Kein klassischer Wahlkampf

Thomas Keller (Grüne) tritt dagegen zum ersten Mal an. Er gehe davon aus, dass die Arbeit des Bürgermeisters auf ein Team verteilt wird, erklärte er. Ein Außenstehender wie der Verbandsbürgermeister oder der Büroleiter sei natürlich nicht so nahe dran an den Dingen im Ort. Andererseits kenne er die Verwaltungsvorgänge gut. Die Grünen setzen sich für eine fahrrad- und familienfreundliche Planung der Verkehrswege ein. Außerdem engagieren sie sich für eine artenvielfältige Dorfbegrünung und Flurgestaltung. Zudem müssten die Weichen für eine nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung gestellt werden, heißt es im Wahlprogramm.

Daniel Hack-Hayes (FWG) sieht es kritisch, dass Forst keinen Kandidaten für das Bürgermeisteramt hat. „Damit fehlt jemand, der sich für die Forster Themen einsetzt“, sagt er. Um so wichtiger sei es, einen starken und schlagkräftigen Rat zu bekommen. In Forst gebe es keinen „klassischen Wahlkampf“. „Wir können alle gut miteinander“, betont Hack-Hayes. Bei den Themen für die nächste Amtsperiode gebe eine große Übereinstimmung, besonders zwischen CDU und FWG. Der FWGler weist auf die geplante Sanierung der Straße „Im Stift“, die Entwicklung des Dorfkerns und Stärkung des Dorflebens hin. Der alte Ortskern müsse besser mit dem Neubaugebiet verbunden werden. Dafür solle ein Fußweg, der von dort aus in Richtung Dorfkern führt, beleuchtet werden. In puncto Tourismus sagt Hack-Hayes: „Wir wollen vermeiden, dass es so läuft wie in Deidesheim, wo der Tourismus zu Einschränkungen für die Einheimischen geführt hat, beispielsweise bei den Parkmöglichkeiten.“