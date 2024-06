Wasserrettung ist auch für die Neustadter Feuerwehr ein wichtiges Thema. Daher gab es am Dienstag im Stadionbad eine gemeinsame Übung von Feuerwehr und DLRG.

Das Programm am Dienstagabend war zum Glück nur eine Übung. Aber die vielen Überschwemmungen in Deutschland in den vergangenen Wochen zeigen: Der Ernstfall kann überall eintreten – nach Unwettern, aber eben auch im Alltag an Gewässern. Auch darauf will die Feuerwehr vorbereitet sein und setzt dabei auf das Wissen der DLRG. Was eine Wasserrettung genau bedeutet, wurde schon beim Aufwärmen deutlich. Die Wehrleute gingen abwechselnd in Wathosen und Schutzanzügen ins Nichtschwimmerbecken. Danach wurden die ersten mutiger und sprangen vom Startblock oder Dreimeterbrett ins Wasser. Wer sich das traute, spürte schnell, wie das so ist, wenn man mit Kleidung im Wasser ist.

Sprung vom Startblock zum Aufwärmen. Foto: Klaus Kurre/Feuerwehr/gratis

Die Übung bot zudem eine Überraschung, denn die Schutzkleidung sorgte für Auftrieb, sodass die Wehrleute kaum ins Wasser gezogen wurden. Dafür musste bei den Wathosen aufgepasst werden: Wer zu tief ins Wasser ging, riskierte das „Volllaufen“ der Hosen und war danach in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Wer im Rettungsanzug ins Wasser ging, machte eine besondere Erfahrung. Mit diesem gab es noch mehr Auftrieb. „Man trieb wie ein Michelin-Männchen auf dem Wasser“, schildert die Feuerwehr.

Mit Schwung zugreifen

Nachdem jeder diesen Spaßfaktor erleben durfte, ging es ans eigentliche Training unter der Leitung von Thomas Dick und seinen Kollegen der DLRG-Ortsgruppe Neustadt. Ideal ist es, wenn ein Rettungsring mit Seil vorhanden ist und dieser der zu rettenden Person zugeworfen werden kann und dann an Land gezogen wird. Möglich ist es auch, dass eine Rettungskraft der Feuerwehr ins Wasser steigt und den Rettungsring als Auftriebshilfe nutzt, um mit dem Verletzten an Land zu kommen.

Alle packen an: Eine Person wird auf dem Spineboard aus dem Wasser geholt. Foto: Klaus Kurre/Feuerwehr/gratis

In der zweiten Übung ging es um das Bergen vom Beckenrand/Ufer/Steg aus. Die Wehrleute mussten dabei mit leicht gegrätschten Beinen am Wasserrand stehen, sich nach vorne beugen und die zu rettende Person an deren gekreuzten Armen greifen. Dann galt es, Schwung zu holen und die Person so aus dem Wasser zu ziehen, dass diese außerhalb des Wassers zum Sitzen kam. Eine zweite Person sollte mit am Wasserrand sein und dabei helfen, die zu rettende Person aus dem Wasser zu holen.

Die Feuerwehrkleidung sorgt für Auftrieb. Foto: Klaus Kurre/Feuerwehr/gratis

Am Ende des Abends kam noch das Spineboard zum Einsatz. Das ist ein spezielles Brett, das bei der Wasserrettung helfen kann. Das Spineboard kann wichtig sein, wenn der Beckenrand erhöht oder ein Flussufer befestigt ist. Denn dann können zu rettende Personen nicht einfach an Land gezogen werden. Die DLRG-Profis zeigten den Wehrleute, wie man eine Person im Wasser auf das Board legen und mit Gurten fixieren kann. Im Idealfall sollen sechs Personen bei der Rettung mithelfen und gemeinsam das Spineboard aus dem Wasser heben. Dass dies ganz schön knifflig ist, merkten die Wehrleute schnell: Denn die verletzte Person darf ja nicht vom Brett rutschen. Wichtig sei in allen Fällen, immer kühlen Kopf zu bewahren. Denn egal ob bei Feuer oder im Wasser: Die Retter müssen konzentriert und umsichtig vorgehen.