Um es gleich vorweg zu nehmen: Das Publikum in der nach Corona-Maßstäben ausverkauften Stiftskirche feierte ihn am Ende – hochverdient - mit stürmischem Applaus: Guillaume Nussbaum, dessen sozusagen „Heimat-Orgeln“ in Strasbourg, Eglise Temple Neuf und Chororgel im Münster, eher die französisch-romantische Schule repräsentieren, hatte für den Abend in Neustadt tief und ereignisreich in den barocken Schatzkammern norddeutscher Prägung geschürft.

Und da ist er, der auch Cembalo und Clavichord fest in seiner Konzert- und Lehrtätigkeit verankert, natürlich ebenso zuhause wie bei Widor und Folgenden.