Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag ausgerückt, weil die Küche eines Reihenhauses in der Hanns-Fey-Straße in Neustadt in Brand geraten war. Die Nachbarin hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Die Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes allein im Haus. Sie wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, kam aber später mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Wehrleute hatten den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich aber noch einige Zeit hin. Teilweise musste das verbrannte Inventar nach draußen gebracht und abgelöscht werden. Durch die starke Verqualmung und Hitzeeinwirkung ist das Reihenhaus nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Ein technischer Defekt in der Küche wird als Badursache vermutet, was von der Kriminalpolizei nun näher untersucht werden muss. Neben den 24 Wehrleute waren der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich.