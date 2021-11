Die Neustadter Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Haardt ausgerückt. Menschen waren keine in der Wohnung – dafür aber eine Katze.

Verletzt wurde bei dem Küchenbrand in Haardt niemand, es entstand aber laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro. Als die Wehrleute gegen 20 Uhr an der Ecke Probstgasse/Mandelring eintrafen, entdeckten sie einen Brand im Erdgeschoss. Da den Einsatzkräften niemand öffnete, verschafften sie sich Zugang und brachten den Brand in der Küche nach wenigen Minuten unter Kontrolle. Gleichzeitig durchsuchten weitere Atemschutztrupps die Wohnung. Menschen fanden sie darin keine – dafür aber eine Katze, die unverletzt gerettet und der Besitzerin übergeben werden konnte. Diese war während des Einsatzes dazugestoßen.

Die Wohnung wurde gelüftet und eine Wärmebildkamera eingesetzt, um mögliche versteckte Glutnester zu finden. Als Ursache des Feuers kann nach Angaben der Polizei eine Fritteuse nicht ausgeschlossen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften, zwei Rettungsfahrzeuge, der Notarzt, die Abschnittsleitung Gesundheit sowie die Polizei.