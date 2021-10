Bevor sie vermisst werden: Die Kübelpflanzen am Bachlauf von „Wasser in die Stadt“ sind seit Mittwoch in der wohlverdienten Winterpause. Abtransportiert wurden sie am Morgen vom städtischen Bauhof, Quartier bis zum späten Frühjahr wird die Stadtgärtnerei sein. Seit 23. Juni hatten Palmen und Co. in diesem Jahr für leicht mediterranes Flair in der Laustergasse gesorgt; das hat auch den einen oder anderen Bürger beruhigt, dem das Bauprojekt viel zu steinern ausgefallen war. Kurz vorm Umzug war auch noch ein Kübel handschriftlich mit einem kleinen Liebesgruß einer Unbekannten versehen worden. Ob dieser den Winter übersteht, bleibt abzuwarten.