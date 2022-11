Einen „etwas anderen Weihnachtsmarkt“ präsentiert am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, von 12 bis 16.30 Uhr die Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle in Neustadt.

Angeboten werden Waren aus den eigenen Werkstätten wie Holz- und Filzprodukte, Kunstpostkarten, Kerzen und weihnachtliche Dekorationsartikel sowie kleine Speisen und Getränke. „Der Erlös kommt der Einrichtung und deren Menschen mit Beeinträchtigungen zugute“, teilt die Lebensgemeinschaft mit.

In der Königsmühle leben und arbeiten Erwachsene unterschiedlichen Alters mit besonderem Assistenzbedarf. Das alte Kurhotel bietet Platz für 24 Menschen, die in drei Hausgemeinschaften wohnen. Gearbeitet wird in der Holz- und Kreativwerkstatt, in der Natur und im hauswirtschaftlichen Bereich.

Zum Schutz der Bewohner und Gäste ist der Weihnachtsmarkt überwiegend unter freiem Himmel. Da es an der Königsmühle in der Schöntalstraße 9-15 wenige Parkmöglichkeiten gibt, verkehrt ein kostenloser Shuttledienst ab dem Stadionbad/Sauterstraße in Neustadt (Maskenpflicht wie im öffentlichen Nahverkehr). Weitere Informationen: www.camphill-rheinland-pfalz.de.