Was er in seinem Ruhestand mit sich anfangen soll, das muss der langjährige Königsbacher Gemeindearbeiter Günter Pritzl noch herausfinden. Im Dorf kennt ihn ziemlich jeder. Auch in der Region ist er nicht unbekannt. Geht er doch regelmäßig zur Jagd auf Fabelwesen.

„Eigentlich kann ich nicht still auf dem Stuhl sitzen“, erzählt Günter Pritzl an einem kalten Dezembernachmittag im gemütlichen Esszimmer in seinem Haus in Königsbach.