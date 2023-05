Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dorothea John tritt am Freitag zur Wahl der 82. Pfälzischen Weinkönigin an, um Anna-Maria Löffler zu beerben. Die Königsbacherin schwärmt gerne aus und kehrt gerne heim. Am liebsten legt sie neue Weinberge an. Sie ist der festen Überzeugung: „Man erntet, wie man sät.“

Die Sonne strahlt in den Innenhof des Weinguts, als Dorothea John barfuß die Sandsteintreppe des Wohnhauses hinuntersteigt. Ihr türkisfarbenes Kleid wippt bei jedem