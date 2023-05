Mit einem Frühlingsempfang sollte der Abschluss der Großbaustelle Altes Schulhaus gefeiert werden. Warum das nicht klappte, die Königsbacher aber dennoch stolz auf die Entwicklungen im Ort sind.

Aufmerksamen Beobachtern war es sicher aufgefallen: Als die Ortsvorsteher nach überstandener Pandemie Anfang 2023 wieder zu ihren Neujahrsempfängen einluden, fehlte Königsbach. Aus gutem Grund, wie Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp verrät: „Der Ortsbeirat und ich hatten uns einstimmig für einen Frühlingsempfang und nicht für einen Neujahrsempfang entschieden, da wir gemeinsam mit den Bürgern das Ende der Baumaßnahmen am Schulhaus und Schulhof feiern wollten.“

So ganz ging der Plan nicht auf, wie Schaupp am Sonntagvormittag im Schulhof einräumen musste. Zwar wurde viel gemacht, und die Bürger konnten bei Führungen im vergangenen Jahr auch schon die neuen Räume – unter anderem für die Ortsverwaltung – bestaunen. Aber so ganz fertig ist die Baustelle noch nicht. Schaupp zählte auf, was noch zu erledigen ist: „Die Bushaltestelle ist noch nicht fertiggestellt beziehungsweise korrigiert, die Zwischentür im Foyer noch nicht montiert worden, das Urteil über die undichten Fenster, die die Renovierungsarbeiten in Frage stellen könnten, steht immer noch aus, die Fahrradständer haben noch Lieferschwierigkeiten und der Handlauf zwischen dem Erd- und dem ersten Obergeschoss steht noch aus, so dass wir uns weiterhin etwas gedulden müssen.“

Angebot an Neubürger

Aber Schaupp wollte sich von dem, was noch nicht geklappt hat, nicht die Laune verderben lassen. Daher hatte sie gemeinsam mit Mitgliedern des Ortsbeirats rund um den Empfang Infostände aufgebaut, an denen sich die Gäste über verschiedene Projekte und Arbeiten informieren konnten. Ihre Rede nutzte sie auch, um Königsbacher Neubürger zu begrüßen und sie zu ermutigen, sich im Ort einzubringen. „Schließen Sie neue Freundschaften, finden Sie neue Vereine und entwickeln Sie den Ort mit“, so Schaupp.

Zwei Gäste rückte Schaupp in der geselligen Runde besonders in den Mittelpunkt. Zum einen Jürgen Haas, der seit Februar Vorsitzender des Fördervereins „Die Kinschbacher“ ist und in dieser Funktion die Ortsvorsteherin abgelöst hat. Zum anderen rief Schaupp Ursel Depre nach vorne: „Sie hat vor mehr als zehn Jahren unser Pfarrheim-Café ins Leben gerufen und betreut es bis heute. Sie und ihr Team mit Veronika Wolf und Judith Langenecker tragen dazu bei, dass wir immer noch eine, wenn auch nur eine kleine, Versammlungsstätte haben.“ Ohnehin lobte Schaupp mehrfach das Engagement der Königsbacher für ihren Ort. So habe die neue Hasenschule das Ortsbild zu Ostern geprägt, und bei der Gemarkungsreinigung sei auch ein Insektenhotel gebaut worden, das den schönen Namen „FCK-Westkurve“ trage.