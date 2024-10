Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp, ihre Stellvertreterin Martina Poschmann und eine kleine Delegation des Königsbacher Fördervereins haben am Wochenende das Ahrtal besucht. Mit dabei hatten sie einen Scheck über 3500 Euro. „Ein Wahnsinnsbetrag“, freut sich Alexandra Schaupp. Bei einer Tortenversteigerung beim Frühjahrsempfang und bei einer Tanzaktion bei der Kerwe haben die Königsbacher in diesem Jahr Spenden für Mayschoß gesammelt. Am Ende kamen 3500 Euro zusammen, die Schaupp und ihre Begleiter nun im Ahrtal übergeben haben. Ortsbürgermeister Frank Auvera freute sich sehr über die Unterstützung und überraschte die Königsbacher als Dank mit einem kleinen Empfang und Ahrtal-Leckereien. Vorgesehen ist die Spende für ein neues Transportfahrzeug für die Gemeinde Mayschoß, betont Schaupp. Damit knüpft das Weindorf an die Neustadter Hilfe für die Ahrtal-Gemeinde nach der verheerenden Flutkatastrophe im Sommer 2021 an. Im Frühjahr waren die Königsbacher schon einmal in Mayschoß und haben gesehen, dass „dort immer noch viel zu tun ist, daher wollten wir einen kleinen Beitrag leisten“, so Schaupp.