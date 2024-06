Die Königsbacher möchten die Ahrtal-Gemeinde Mayschoß beim Kauf eines Gemeindetransporters unterstützen. Daher haben sie über die Kerwe Spenden gesammelt – über Boxen an den Ausschankstellen sowie zwei Benefiz-Tanzrunden. Kaum war die Kerwe am Dienstagabend rum, wurde fleißig gezählt. Mit dem Ergebnis ist Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp sehr zufrieden: „1128 Euro sind zusammengekommen.“ Da beim Frühlingsempfang schon 800 Euro gesammelt worden waren, sind insgesamt schon fast 2000 Euro für Mayschoß vorhanden. Abgeschlossen wird die Spendenaktion, wenn am Sonntag ab 11 Uhr im Weingut Hammer-Sommer die neue Königsbacher Weinprinzessin gekrönt wird. „Ich denke, dass unser Beitrag dann eine schöne Geste ist, damit Mayschoß den Transporter anschaffen kann“, so Schaupp. Mit Mayschoß, das noch heute unter den Schäden der Flutkatastrophe vom Sommer 2021 leidet, wolle sie dann auch noch einen Termin für die Übergabe der Spende vereinbaren.