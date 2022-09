Das Sühnekreuz auf freier Fläche nordöstlich von Königsbach ist erneut beschädigt worden. In der Vergangenheit war der Jesusfigur aus Sandstein zweimal der Kopf abgeschlagen, und beim zweiten Mal auch gestohlen worden. Jetzt hat ein Unbekannter laut Polizeibericht das Kreuz sowie die Jesusfigur in obszöner und sexistischer Weise mit blauer Farbe besprüht. Der Sockel wurde beschrieben, wobei die Schrift auffällig sei, da das „a“ in Maschinenschrift geschrieben worden sei und das „r“ wie ein „c“ aussehe. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf zwischen 6. und 7. September ein. Die Stadtverwaltung habe für sachdienliche Hinweise eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Hinweise, eventuell auch zur Schrift, nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.