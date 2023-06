Auch hochsommerliche Temperaturen sind kein Grund, auf den Besuch der Königsbacher Weinkerwe zu verzichten. Zahlreiche Schaulustige verfolgten am Samstag das Aufstellen des Kerwebaums und den Umzug durch die Dorfstraßen.

Ortsvorstehern Alexandra Schaupp war angesichts des Schwimmbadwetters selbst überrascht von der Resonanz: „Richtig voll“ war es auf dem Kerweplatz, als zur Eröffnung des höchsten Dorffestes der Kerwebaum aufgestellt wurde. Viel Zuspruch und Beifall gab es auch für die Teilnehmer des Umzugs, bei dem sich viele Königsbacher Gruppen einreihten. Das reichte vom Musikverein und der Feuerwehr über die Rope-Skipper des TV Königsbach und die KfD-Frauen bis zur Krabbelgruppe des Kindergartens. Nicht weniger als acht Weinhoheiten einschließlich der Königsbacher Weinprinzessin Kira gaben sich die Ehre. Auf dem Anhänger eines Traktors hatten die Kerwemädels und -jungs Platz genommen. Bei jeder der acht Ausschankstellen wurde für eine kurze Vorstellungsrunde ein Stopp eingelegt. Nicht fehlen durfte das Königsbach-Lied, dessen drei Strophen die Kinder der Kita St. Johannes vortrugen. Auf der Bühne am Kerweplatz hielten Marina Orth und Timo Krämer die Kerweredd’, und die Rope-Skipper des TV hatten dort ihren Auftritt vor großem Publikum.

Am Montag und Dienstag wird in Königsbach weiter gefeiert, bevor die Kerwe am Dienstagabend ausklingt und wieder „eingekoffert“ wird.