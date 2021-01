Mit viel Kreativität und Flexibilität geht die Königsbacher Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp ins neue Jahr. Alternative Formate von Veranstaltungen seien denkbar. Corona bedeute keine Zwangspause. Viele Projekte in Königsbach werden dieses Jahr beendet. Einige werden neu angestoßen.

Die Königsbacher dürfen sich in diesem Jahr auf einiges freuen“, kündigt Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp an. So würden viele Projekte 2021 abgeschlossen – darunter die Sanierung rund ums alte Schulhaus, dem Sitz der Ortsverwaltung, bis Ende Juni.

Das Gebäude wurde runderneuert, einschließlich barrierefreier Zugang, Dach und Fassade. Einzig die denkmalgeschützten Fenster bereiten der Ortsvorsteherin noch Kopfschmerzen. Sie seien inzwischen zwar repariert worden und wieder funktionstüchtig, allerdings sei unklar, ob weiter ausgebessert werden müsse. Der angrenzende Schulhof erhält eine andere Beleuchtung. Zudem wird der Zaun an der Deidesheimer Straße erneuert.

„Viel vorgenommen“

„Auch die Verschönerung unseres Dorfplatzes wollen wir weiter vorantreiben“, erklärt Schaupp. Der Friedhof erlebe ebenfalls eine leichte Umgestaltung. Dort sollen die kleinen Hochbeete an der Trauerhalle durch größere Blumenkübel ersetzt und eventuell weitere Bänke aufgestellt werden.

„Wir haben uns auch in diesem Jahr viel vorgenommen“, sagt die Ortsvorsteherin. So darf sich die Königsbacher Feuerwehr auf ein Mehrzweckfahrzeug und einen finanziellen Zuschuss für die Ausrüstung freuen. Der Parkplatz gegenüber des Spielplatzes soll erneuert werden. Und die Blumenbeete an den Ortseingängen Deidesheimer Straße und Raiffeisenstraße werden neu bepflanzt.

Vieles soll möglich sein

Im Hinblick auf Veranstaltungen und Feste zeigt sich Schaupp zuversichtlich. „Zwar können wir vielleicht aufgrund der Pandemie nicht so feiern, wie wir es gewohnt sind, aber wir können und werden für einige Veranstaltungen ein alternatives Format finden.“ So arbeite die Ortsverwaltung bereits an einer Alternative zu dem Sommertagsumzug im März. „Wir werden den Frühling auf jeden Fall begrüßen“, erklärt Schaupp.

Auch das für April geplante Weinstraßenatelier Fellner soll, wenn es die Coronalage erlaube, mit zwei Königsbacher Künstlern stattfinden. Die Königsbacher Weinkerwe mit Krönung der Weinprinzessin, das Klausenfest im Juli sowie die Adventsfenster in der Vorweihnachtszeit sind laut Ortsvorsteherin ebenso Feste, die alternativ gestaltet werden können. „Der Kunst- und Weingenuss am Tag der offenen Gärten ist eine Veranstaltung, die uns sowohl terminlich als auch in der Umsetzung einen Freiraum lässt, sodass dieser Tag je nach Coronalage in abgewandelter Form ausgerichtet könnte“, sagt die Ortsvorsteherin. Dabei stellen Königsbacher Künstler ihre Werke an verschiedenen Stationen im Ort aus.

Und die Cafémeile?

Für einige traditionelle Feste des Weindorfs bleibe es bei aller Kreativität und Flexibilität schwierig, eine Alternative zu finden. Schaupp: „Die Cafémeile zwischen Pfarrkirche und Pfarrheim, der Tag der offenen Tür in der Ortsverwaltung, der Tag der Feuerwehr und des Sports sowie die Seniorennachmittage und ,Köba rockt’, unser Jugendfestival, sind Veranstaltungen, an denen unser Herz hängt. Aber ich sehe kaum eine Möglichkeit, diese in irgendeiner Form bei diesen Infektionszahlen abzuhalten.“

Für das neue Jahr wünscht sich die Ortsvorsteherin viel Solidarität und Achtsamkeit von den Königsbachern. „Wenn wir zuversichtlich bleiben, auf unsere Fähigkeiten vertrauen und verantwortungsbewusst handeln, können wir diese Krise gut überstehen“, ist sie überzeugt.