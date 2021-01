Erst vor einigen Monaten ist das Feldkreuz nahe der kleinen Bahnüberführung bei Königsbach in Richtung Ruppertsberg erst wieder auf seinen Platz zurückgekehrt – gereinigt und saniert. Jetzt haben erneut Vandalen den Sandstein beschmiert, wie Leser Ekkehard Schwab informierte. „Das ist sehr ärgerlich, weil wir gerade erst alles haben wieder instand setzen lassen“, erklärt Alexandra Schaupp, Königsbachs Ortsvorsteherin. Das Kreuz steht an der Grenze zur Gemeinde Ruppertsberg. „Ich werde erneut Kontakt zu der Stadtverwaltung aufnehmen müssen. Dann werden wir sehen, wie wir weiter verfahren“, so Schaupp. Sie vermutet einen Zusammenhang mit dem benachbarten neuen Brückenbauwerk, das häufig mit Graffiti verschmiert werde, und dieselben Verursacher.

Laut Polizei ist keine Anzeige eingegangen. Es handele sich um Sachbeschädigung. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass bei einem anderen Kreuz bei Königsbach der Kopf der Jesus-Statue fehlt.